"Vrací se Martin Šoufek, což je dozadu velká posila," velebí Tůma návrat svého kamaráda. "Všichni máme chuť do fotbalu po té pauze, chceme rozdávat radost," usmívá se Tůma. "Myslím, že to bude jako loni, pět mužstev může myslet na postup. Ale uvidíme, jak kdo posílil. Náš cíl je jasný - návrat zpět do krajského přeboru!" velí.

Co se týče omezením kvůli pandemii koronaviru, má Tůma jednoznačný názor: "Bylo to pro všechny stejné. Teď doufáme, že to bude vše bez komplikací."

V útoku je jednička jasná, v brance zatím ne. Tandem Kovačka - Vondráček se pravděpodobně bude střídat. "Uvidíme, jak to bude. Nevadilo by mi to, to určitě ne. Je to vždy rozhodnutí trenéra, koho pošle do brány," tvrdí Jaroslav Kovačka mladší. Podle něho budou aspiranty na postup Dobroměřice a Šluknov, nepříjemný prý bude i celek Neštěmic. "My chceme do kraje. Nechceme hrát pořád jen A třídu," má brankář Bíliny jasno.

Bílinu čeká 22. srpna ostrý start v Neštěmicích, doma ji pak o týden později prověří Roudnice.