„Musíme trénovat odděleně - přípravky a žáci," hlásí trenér Martin Vlček.

Mladší přípravka (2013 - 2015) a starší přípravka (2011 a 2012) trénují vždy v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin na hřišti v Hostomicích.

Mladší žáci (2009 a 2010) a starší žáci (2007 a 2008) mají tréninky každé úterý a čtvrtek od 17.30 hodin na hřišti v Hostomicích.

„Na léto se plánují různé akce, zápasy a turnaje, proto jsme se snažili děti zapojit co nejdřív do sportovního dění. Během každého tréninku je zároveň prováděn nábor nových hráčů. Ale mohou přijít i hráči z jiných klubů, kde je to z jakéhokoli důvodu nebavilo," láká Vlček posily.