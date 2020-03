„Ten výkon nebyl nic moc. Hrálo se v Roudnici, soupeřem nám byl jeden z celků nižších německých soutěží. Sešli jsme se v dobrém počtu, ale styl hry, jaký jsme si určili, se nám nedařilo držet. Ještě musíme na hodně věcech zapracovat,“ říká klubová legenda Michal Račuk, který z postu brankáře pomalu přechází na ten funkcionářský (manažer A týmu, asistent kouče Chlada).

„My se chceme hlavně soustředit na fotbal. Dříve jsme měli hodně vyloučených, to nám škodilo. Chceme se víc prezentovat jako tým, který drží při sobě. Začíná to třeba přístupem na tréninku. To už ea nám daří,“ pokračuje Račuk.

Zimní přípravě podle něho byla dobrá. "Scházeli jsme se v dobrém počtu, minimálně 12 lidí vždy bylo. Měli jsme tréninky třikrát v týdnu. Dvakrát bylo hřiště, jednou hala. Zavedli jsme i nějaké novinky, aby to kluky bavilo. Byli jsme i na soustředění, tam se tým dával dohromady jako parta. Můžu být v rámci našich možností spokojený."



Proboštov v zimě získal do branky futsalového reprezentanta Hůlu, který ve fotbale naposledy chytal za Perštejn. Posilami jsou také Tesař ze Srbic a Petrik z Milešova. Navíc se k fotbalu vrátil Zacharda.



Jaro začnou Proboštovští v sobotu v půl třetí v Kadani proti pátému Klášterci. Cíle? „Jedenácté místo není ideální. Myslím si, že nemáme tým na to, abychom se pouze zachraňovali. Chceme rozhodně do vyšších pater tabulky,“ tvrdí Račuk odhodlaně.