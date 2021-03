Středeční odpoledne bude na Stínadlech patřit pohárovému duelu Teplic s Brnem. Hrát se bude od 14 hodin a půjde o souboj celků, které se v lize trápí.

Proti Brnu by se v poháru měl v brance Teplic objevit Tomáš Grigar. | Foto: Deník / František Bílek

Mírným favoritem jsou ale „skláři", kteří na rozdíl od Zbrojovky mají daleko lepší formu. Brňané se navíc potýkají s absencemi, které jim působí koronavirus.

„Určitě dáme příležitost hráčům širšího kádru," avizoval už s předstihem teplický trenér Radim Kučera. Do sestavy může instalovat po karetním trestu Droehnlého a Řezníčka, na zbídačený trávník Stínadel pravděpodobně vyběhnou například Knapík, Hyčka, Ljevakovič, Mareček nebo Vukadinović, tedy hráčí, kteří v lize přinejlepším střídají. A do branky by se měl počasí představit veterán Grigar, jehož po několika chybách zdatně nahradil Čtvrtečka.