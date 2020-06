Hlavní plocha teplických Stínadel se ve středu po roce znovu zaplní malými caparty, kteří obují kopačky, navléknou dresy a za doprovodu svých rodičů udělají první fotbalové krůčky. Každoroční velký nábor do přípravek FK Teplice vypukne v 17 hodin, šancí mají ročníky 2011 a mladší.

Fotbalové soustředění v Oseku | Foto: FK Teplice

„Hlavní je si vzít s sebou dobrou náladu a chuť do sportování, sportovní oblečení, pití a míč velikosti 3. Pokud ho někdo nebude mít, půjčíme,“ zve na nábor, kterého se zúčastní i hráči ligového áčka, sekretář mládeže Tomáš Künzl. „Po náboru budou děti chodit od září do naší školičky, která je pro čtyř až šestileté děti, to jsou ročníky 2015 a 2016. Jejím cílem je všeobecná sportovní příprava pro děti předškolního věku. Ve středu ale na náboru rádi přivítáme také kluky a holky do předpřípravky a přípravek; 2014 – 2011,“ informuje Künzl. A co děti, kteří už fotbal hrají v některém z okolních oddílů a chtějí oblékat teplický dres? Künzl jejich rodiče odkazuje na šéftrenéra přípravek FK Teplice Petra Hášu (777 858 881, petr.hasa6@seznam.cz). Kontakt přidává i na šétrenérku ženského úseku Barboru Cankářovou (732 952 275, cankarova.b@seznam.cz), klub ze Stínadel totiž má pod palce i dívčí kategorie.