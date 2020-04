“Tehdy to nebylo ale jako teď, kdy je hodně nakažených, kdy lidé umírají. Sice tu nějací mrtví také byli, ale říkalo se, že je to jen taková horší chřipka. Nemoc nebyla tak medializovaná, lidé se jí tolik nebáli. Normálně se chodilo do práce, vše fungovalo. Ale nás se to dotklo,” vybavuje si dnešní vedoucí ligového áčka “sklářů”.

Prasečí chřipka se do Česka dostala zkraje podzimu. Tepličtí tehdy měli výbornou sezonu, v tabulce byli na první příčce. Před utkáním v Olomouci, které mělo být na podzim předposledním před zimní pauzou, ale v kabině stadionu Na Stínadlech řádila viroza. “Průběžně jsme odpadali. Já měl asi dobrou imunitu, viry se mi vyhýbaly. Říkali jsme si, že i k nám ta prasečí chřipka může přijít. A přišla.”

Jako první onemocněl tři dny před zápasem na Hané Michal Smejkal. “Byl průkopníkem. Kluk jak hora, byl snad největší z kabiny. Stal se proto terčem vtipů. Říkali jsme mu například, jak je možné, že tak velký člověk může chytit chřipku. Těch různých legrácek na jeho konto bylo více.”

V kádru “žlutomodrých” řádila epidemie, klub požádal o odklad zápasu. Svaz mu ale nevyhověl, muselo se hrát. “Hygiena nedoporučila, aby se hrálo, neměli jsme to ale písemně, to byla chyba. My ale vůbec netušili, že to musí být písemně. Svaz nám nakázal, že musíme nastoupit. Byli jsme strašně naštvaní, brali jsme to jako křivdu. Do Olomouce se jelo i s kluky z béčka.”

Pavel Verbíř paradoxně v klubovém autobusu nebyl, měl totiž trest za žluté karty. “Chtěl jsem hrát, nebál jsem se, že to dostanu. Ale nemohl jsem, musel jsem zůstat doma. Štvalo mě to, chtěl jsem pomoct.”

Tepličtí prohráli se Sigmou 2:6 a na sever se vraceli jako spráskaní psi. “V kabině se to hodně řešilo. Ale řekli jsme si, že to hodíme za hlavu, že je konec podzimu. Pak už jsme měli víc těch případů prasečí chřipky. Třeba Vlasta Vidlička jel do Olomouce zdravý, po příjezdu ho ale odvezli do nemocnice. Nákaza se u něj potvrdila. To už jsme věděli, že to nebude úplně sranda. Vlasta to pak asi i díky své moravské medicíně čili slivovici vyléčil, ale my jsme v týdnu trénovali snad jen v šesti. Ti, kteří byli nějak nakřáplí, do kabiny nesměli. Nakonec se poslední zápas s Plzní vůbec nehrál, dostali jsme dovolené a byl konec podzimu.”