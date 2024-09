Teplicko pláče, ve čtvrtek odešel ve věku 65 let významný sportovní funkcionář a zároveň bývalý ředitel ZŠ Edisonova Mgr. Vladimír Mašek. Vlajku na půl žerdi stáhli i v Proboštově, kde Mašek působil 45 let jako hráč, trenér a funkcionář. „On byl především výborným člověkem. Kdo potřeboval, tomu pomohl. A nezištně. Zpráva o jeho odchodu nás v Proboštově velmi zasáhla," smutní předseda tamního fotbalového klubu Michal Račuk.

Mašek své fotbalové srdce nechal v Proboštově, kde za několik desítek let pozitivně ovlivnil několik generací. „Byl patriot, charakter. Měl přesah nejen mimo Proboštov, ale i mimo Teplicko. Zapojoval se do fungování celé řady organizací, dělal to bezplatně, s cílem pomoct a být užitečný. Byl prostě obrovský charakter. Zůstane po něm obrovská díra, je nenahraditelný."

Račuk si s Maškem zakopal v proboštovském béčku. „To bylo ještě na škváře. Hráli s ním i kluci, co jsou teď ve výboru TJ Proboštov. Každý týden jsme se vídali, pomáhal nám s mládeží. Vyzkoušel si i roli trenéra, nejlépe se ale cítil jako bafuňář, zastával také funkci pořadatele při domácích zápasech Proboštova. Už byl v důchodu, moc si ho ale neužil," je Račukovi líto. „Takový je bohužel život. Za poslední měsíc je to druhý proboštovský srdcař, který odešel navždy. Nedávno to byl pan Bůžek, teď on. Vzpomínky zůstanou," přidává.

Vladimír Mašek byl zároveň ředitelem ZŠ Edisonova Teplice, kde působil před svým odchodem do důchodu. „I tam udělal obrovský kus práce. Edisonka pod jeho vedením byla úspěšná na poli sportovním i školním. Fungovala tam fotbalová akademie, vyrostlo hřiště na fotbal s umělým povrchem a povedlo se realizovat i celou řadu jiných projektů. Děti vychovával nejen po sportovní stránce, ale i lidsky," zdůrazňuje Račuk.

Proboštovský šéf oceňuje, s jakým zápalem Mašek vykonával funkce, které měl. „Nebylo jich málo. Já ho občas vozil, tak vím, kde všude působil. A všude zanechal spoustu energie. Byl neskutečný, takových lidí je málo. Říkali jsme mu ´řídící´, protože šéfoval nejen Edisonce."

TJ Proboštov uctí památku Vladimíra Maška už při sobotním domácím duelu s FK Jílové. „Určitě budou mít hráči černé pásky, bude se držet minuta ticha. Ale sobotním zápasem to neskončí. Chceme nechat vyrobit nějaký transparent, jenže zápas je už v sobotu, je to rychlé. Památku pana Maška tak uctíme opakovaně, ještě se na tom v týdnu budeme ve vedení klubu bavit, chceme to probrat i s dcerou pana Maška," uzavírá Michal Račuk.