„Důvodem pro zkrácení volného přestupového okna změnu je, že kluby budou před losovacími aktivy vědět, s kolika hráči mohou počítat. Asociace tím získá čas navíc, ve kterém vyřeší palčivý problém, kterým je pomalé vyplácení částek za odstupné. Nově dojde k rozdělení částky na dvě splátky - první již na začátku července,“ informoval web FAČR.

Kdo využil volného okna k přestupu?



Karel Jelen ze Srbic do Krupky

Michal Khaur ze Srbic do Ledvic

Jan Martykán ze Srbic do Mojžíře

Marek Šváb z Proboštova do Lovosic

Matěj Kukla z Ledvic do Duchcova

Milan Gerhard z Oseka do Háje

Stanislav Kubásek z Oseka do Háje

Martin Měšťánek z Oseka do Háje

Tomáš Orlt z Duchcova do Lahoště

Roman Kuklík z Hrobu do Lahoště

Martin Císař z Ohníče do Lahoště

Jakub Grossmann z Ohníče do Horního Jiřetína

Zdeněk Plotz z Kladrub do Suchého

Martin Šolc ze Soběchleb do Unčína

Marcel Luňák z Hostovic do Unčína

Tomáš Fau ze Rtyně do Duchcova

Jan Kastl z 1. FC Dubí do Lahoště

Adam Švábenský z 1. FC Dubí do Lahoště

Robert Roth ze Suchého do Srbic

Lukáš Březina ze Zabrušan do Lahoště

Richard Růžek ze Zabrušan do Lahoště

Radek Prchal z Jílového do Krupky

Matouš Krippner z Ústí nad Labem do Bíliny

Josef Divíšek Z Dubice do Rtyně nad Bílinou

Tomáš Fialka z Litvínova do Ledvic

Jakub Polák z Chlumčan do Bíliny