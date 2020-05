Měly to být idilické rodinné chvíle na chatě s rodinou, místo toho ale fotbalista Teplic Tomáš Vondrášek málem přišel o život. Zachránila ho jeho čtyřletá dcera, která jako první ucítila kouř. Obránce "žlutomodrých" poté přivolal hasiče, kteří oheň dostali pod kontrolu. I tak ale se svou rodinou přišel o část chaty, škody nejsou malé.

Tomáš Vondrášek v kabině | Foto: Deník/František Bílek

"Díky bohu, že se to stalo okolo osmé ráno. To jsme měli štěstí v neštěstí, protože kdyby se to stalo někdy v noci, kdy tvrdě spíme, tak by to mohlo dopadnout hodně špatně, třeba bychom se nadýchali většího množství kouře, nebo dokonce uhořeli," děsí se 32letý odchovanec sokolovského fotbalu při pomyšlení na to, co se mohlo jeho rodině stát.