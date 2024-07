„Jarda je můj soused. On opravdu nechodil mezi lidi," potvrzuje Vlastimil Šedina, fotbalista Baníku Modlany, účastníka krajského přeboru Ústeckého kraje. „Vzal jsem ho k nám mezi kluky na fotbal, chytl se," líčí.

Mezi partou fotbalistů je Jaroslav jako ve svém živlu. Do kopané se zamiloval, v modlanském areálu tráví spoustu času. Chodí se dívat nejen na zápas áčka, ale také na mládež, pozoruje i tréninky. A čas od času si také do balonu kopne, střelu nemá vůbec špatnou.

YouTuber Jarda Votrubec z Modlan | Video: Deník/František Bílek

„Je to super kluk. A velký fanoušek Baníku Modlany. Chodí pomalu na každý trénink. Už je součástí klubu, pomalu jako kdyby patřil do týmu," usmívá se Daniel Pošta, který také hraje za Modlany fotbal.

V pátek jsme Jardu zastihli na kempu výběru Okresního fotbalového svazu. „Jsem tu celý týden. Moc mě baví takhle trávit čas. Mám rád fotbal, fandím Baníku. Ze zahraničních klubů Barceloně, ale mám rád i Ronalda. Také rád jezdím na kole, v létě vždy ujedu hodně kilometrů. Měl jsem pár nehod, třeba jsem spadl do ostružin. Ale jsem v pořádku, nic se mi nestalo."

Kde můžete sledovat Jaroslava Votrubce?

Instagram

Facebook

Hned na první pohled bylo znát, jak je Jaroslav mezi kluky oblíbený. Řada z nich potvrdila, že jeho videa ochutnávek už viděla, někteří si dokonce troufli postavit po jeho boku před objektiv. Proč se vlastně dříve nevýrazný klučina rozhodl natáčet videa ochutnávek a kopírovat tak některé influencery? A uvědomuje si, že se sám stal jedním z nich? „Zkusil jsem to. Chci dávat lidem tipy, co je dobré a co ne. Jsem youtuber."

Leckdo namítne, že potraviny, které recenzuje, jsou často nezdravé. „Teď bych chtěl natáčet videa ochutnávek zdravějších věcí. Třeba i zeleninu, ovoce. V létě zmrzlinu, když je horko. Chci kluky motivovat, aby jedli zdravěji," překvapuje.

Na sociálních sítích mu řada lidí fandí, najdou se ale i tací, kteří nepochopí kontext. „Všimnul jsem si toho. Ale myslím, že on si z toho moc nedělá hlavu. Dál bude dělat to, co ho baví," drží Votrubcovi palce Pošta. „Jarda je naprosto neškodný, bezelstný. Nikdy by nedělal žádné problémy. Na internetu se vždy najde někdo, kdo bude nadávat," pokračuje Šedina. „Mě jeho videa baví. Za mě je to super člověk, který žije ve svém světě. Zároveň jsem rád, že nás chodí podporovat na zápasy i tréninky," doplňuje Jakub Milec, další modlanský fotbalista.

V současné době Votrubcova videa sleduje už přes 20 tisíc followerů. „Chtěl bych jich padesát tisíc," sní Jarda. „Když se to povede, ochutnám nějakou ostrou chilli papričku," vyhlíží unikátní metu a slibuje zajímavou ochutnávku.