V přípravě na nový ročník I. A třídy ale podávali Proboštovští zlepšené výkony, porazili Duchcov a těsně padli s Krupkou. V mistrovských duelech se musejí obejít bez střelce Daniela Kalabzy, který zamířil do jedné z regionálních německých soutěží. "Góly dával, ale musíme ho nahradit. V týmu máme několik hráčů, co to také umí," říká proboštovský Tomáš Zacharda.

Ty už ale nepovede Karel Chlad. Ohledně kouče se ale zatím z Proboštova valí mlha.

Kádr TJ Proboštov se jinak příliš nezměnil, do přípravy bylo zapojeno několik dorostenců. Mužstvo absolvovalo turnaj v Modlanech, zároveň dohrálo zmiňovaný Korona Cup. "Sezona bude dlouhá. Teď jsme nabuzení hrát co nejlepší fotbal. Snažíme se o kombinační hru, hlavně nás to ale musí bavit, o tom to je. Postup do kraje? To by chtěl každý z nás, to je jasné," připouští Zacharda.

Na co ale reálně Proboštovští mají, ukážou až úvodní podzimní kola. V nich se utkají s týmy, které obývaly spodní patra tabulky - začínají v Černovicích, doma přivítají Rumburk, poté hrají v Liběšicích.