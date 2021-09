V Zaměstnanecké lize vrcholí první ročník. Síly přijelo do Mostu měřit pět celků a to Toyoda Gosei Czech, s. r. o., Metal Trade Comax, a. s., Crystalex, Magna Automotive a Personna International CZ, s. r. o. Hrálo se systémem každý s každým na dvakrát deset minut a na šířku fotbalového hřiště.

Po pěti hodinách od losování bylo jasno. Do Prahy se na celorepublikové finále prvního ročníku soutěže probojovaly celky Metal Trade Comex a Personna International. Bronz brali borci z Toyody, čtvrté skončilo družstvo Ctystalexu a pátý byl Magna Automotive.

„Přijeli jsme si zahrát, nebudu říkat, že jsme nepřijeli vyhrát,“ smál se brankář vítězného celku Zdeněk Kieryk. „My celkem pravidelně hrajeme, máme každý rok fotbalový turnaj a u nás kluci v práci mají fotbal rádi. Máme tam hodně zaměstnaných fotbalistů. Jsou to makáči, dobří kluci do kolektivu a myslím, že společnost je s nimi velmi spokojená. Co pražské finále? No kluci by se rádi podívali na Ligu mistrů, ale já jsem už starší, tak bych raději druhé místo a ty lázně. Ale určitě bude cílem vyhrát i tam,“ dodal dobře naladěný gólman šampionů.

Jenže zklamání nevládlo ani u poraženého finalisty, který si na krk pověsil stříbrné medaile. I tahle parta totiž v Praze promluví do celorepublikového turnaje.

„Ve finále jsme zkoušeli na soupeře nějakou taktiku, ale moc se nám to nedařilo. Kluci jsou sehraní, hrají dlouho pohromadě. Byli lepší a zaslouženě vyhráli. Turnaj byl ale náročný, hraje se v osmi lidech, hřiště je docela velké a většina z nás hraje fotbal, takže už včera jsme měli za sebou své zápasy, dnes zase zápasy,“ zhodnotil kapitán druhého týmu Michal Karman.

Ve výsledcích:

O třetí místo:

Toyoda – Crystalex 3:1 po penaltách

Finále:

Metal Trade Comax – Personna International 4:1

Konečné pořadí účastníků: 1. Metal Trade Comax, a. s., 2. Personna International CZ, s. r. o., 3. Toyoda Gosei Czech, 4. Crystalex, 5. Magna Automotive.