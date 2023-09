Zemřel fotbalový funkcionář Miroslav Šturma

Fotbalový okres truchlí, ve věku 75 let zemřel zapálený funkcionář Miroslav Šturma. Fotbalem žil do posledních chvil svého bohatého života, naposledy působil v Baníku Ohníč. Šturma byl velký odborník na ženskou kopanou, právě on má velké zásluhy na vzniku ženských a dívčích týmů FK Teplice.