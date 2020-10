Smutná zpráva nejen pro pamětníky teplické kopané. V úterý ráno odešel z tohoto světa bývalý útočník „žlutomodrých“ Milan Holomoj. Za Teplice odehrál 76 prvoligových duelů, v nichž dal 8 branek. Celkem hrál za mužstvo svého srdce 177 zápasů, skóroval osmnáctkrát. Zemřel ve věku 83 let.

Milan Holomoj | Foto: soukromý archiv

Holomoj poprvé nastoupil za Teplice ve druhé lize 9. srpna 1959 na hřišti Jiskry Úpice. Severočeši tehdy remizovali 2:2. O necelých pět let později přispěl k postupu teplického celku do nejvyšší soutěže. Naposledy si za mužstvo z lázeňského města zahrál 9. listopadu 1967 na drožďárně proti Slavii. Duel skončil remízou 1:1. Poté, co žlutomodrý dres svlékl, hrál za Litvínov a za Bílinu, věnoval se i trenérské činnosti.