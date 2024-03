Po podzimní části 2. fotbalové ligy žen jsou Teplice na posledním místě. K záchraně jim mají pomoct posily, mezi nimiž je i hráčka sparťanského béčka Nikola Krebsová, půvabná dlouhovlasá blondýnka.

Nikola Krebsová | Foto: se svolením FK Teplice

Tepličanky na podzim během deseti duelů získaly jen tři body za tři remízy, jinak schytaly samé porážky. Největší příděl utržily v Praze od rezervy Sparty, brnakářka Pilná vytáhla míč ze své branky osmkrát. A právě ze Sparty přichází na Stínadla Nikola Krebsová, která na podzim odehrála v rudém dresu béčka šest zápasů.

„Doufám, že Teplicím pomůžu. Udělám maximum pro to, abychom se zachránili. Myslím si, že mou předností je důraz v soubojích a přehled na hřišti. Přes zimu jsem se snažila zapracovat na rychlosti a kondici," řekla 22letá posila po svém příchodu na sever Čech.

Gepardice mají čtyřbodovou ztrátu na předposlední Duklu Praha, na jaře je tak čeká pořádná šichta. „Na jarní část se těším, bude to pro nás ale hodně těžké. Do každého zápasu musíme dát vše, abychom získaly co nejvíce bodů. Mrzí mě, že nemůžu pomoct kvůli práci v každém zápase."

Jak se Krebsová sžila s teplickou kabinou? „Cítím se tu super, je tu skvělá parta a celkově taková větší rodina. Známe se s holkami už delší dobu, hrála jsem proti nim v klubu, který se v kabině nemůže tak úplně vyslovovat," pousmála se sympatická fotbalistka. „Trenéři tu jsou také fajn. Jsem ráda, že mě podpořili v mých začátcích a věřím, že už to bude jen lepší," přidala.

Ženský úsek FK Teplice získal kromě tvrdě hrající defenzivní specialistky Krebsové také dravou a dynamickou útočnici Lucii Vaníčkovou z DFA Roudnice nad Labem – Hrobce a rovněž Adélu Hrdličkovou, jíž prý v Mostě, odkud přišla, zdobil gólový instinkt.

V sobotu od 15 hodin budou Tepličanky hrát na umělé trávě Stínadel proti rezervě Sparty úvodní jarní kolo 2. ligy žen.