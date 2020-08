V mezidobí mužstvo od Barbory hrálo Korona Cup, ve kterém ukazovalo svou sílu. Zahrálo si také na turnaji v Modlanech. Do týmu přišlo pár nových hráčů, osa zůstává nezměněná. Spoléhat se bude znovu na střelce Pavla Sedláčka, pro něhož se stalo slovo "nestárnoucí" téměř přízviskem.

"Zkusíme krajský přebor vyhrát, proč by to nemohlo vyjít? Do pátého místa určitě budeme," odhaduje Svoboda. Oldřichovský fotbalista očekává, že krajský přebor bude kvalitnější než v minulých ročnících. "Mužstva měla dost času se v létě sehrát, zapracovat nové hráče. Soutěž bude hodně zajímavá."

Svoboda doufá, že se nebude mluvit pořád o koronaviru a jeho hrozbě, ale především o kopané. "Hráči si musí všímat především sebe, kvalitně se připravovat. Nesmí se rozpytlovat tím, co se může stát. Proč si špinit hlavy něčím, co stejně nezměníme? Pokud můžu mluvit za ostatní hráče, tak teď hlavně cítíme obrovskou chuť do fotbalu. Nemůžeme se dočkat, až se zase bude hrát o body!"

Oldřichov do krajského přeboru vstoupí v sobotu 22. srpna na půdě SK Brná. Doma se poprvé představí o týden později proti Perštejnu.