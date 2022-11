„První utkání s Mexikem nám přineslo trošku zklamání kvůli nevyužité penaltě, ale bezbranková remíza je vzhledem k průběhu utkání zasloužená. Polsko hrálo na brejky a čekalo na jednu, dvě situace. Ta nakonec přišla právě se zmíněnou penaltou. Výsledek to ale špatný není,“ začal povídání Pikul.

„Lewy sice nedal penaltu, to se ale stává. Je to jeden z nejlepších hráčů na světě a celé historie polského fotbalu. Pro náš národní tým je důležitý jako Messi nebo Ronaldo pro své týmy. Střílí spoustu branek, což ukázal v Bayernu a nyní v Barceloně, dává je jako na zavolanou, Plzeň by mohla vyprávět. S míčem ukazuje, jak je geniální a v šestnáctce pekelně nebezpečný,“ smekl Pikul před jednou z největších současných hvězd světové kopané.

Poláci mají ve skupině kromě Mexika ještě Argentinu a Saúdskou Arábii. „Snad to dobře dopadne a postoupíme. Především jsem ale šťastný, že se nám na šampionát vůbec podařilo postoupit. Vzhledem ke kvalitě hráčů, kterými Polsko disponuje, to měla být povinnost,“ prohlásil Pikul.

„Máme silný tým a po výsledcích prvního kola máme velkou šanci ze skupiny jít dál. Všichni fanoušci u nás si to přejí. Byla by krásná pohádka dojít, co nejdál,“ zasnil se fotbalista s šesti prvoligovými starty na kontě.

Co řekl k polským soupeřům? „Argentina je mužstvo top úrovně, ale já osobně nevěřím, že by šampionát vyhrála, a to i přestože mají Leo Messiho, který umí s míčem zázraky a je schopen zápasy vyhrávat sám. Mexiko je silným týmem, ale do skupiny favoritů nepatří. Saúdská Arábie je pro mě velká neznámá, která dokázala zaskočit Argenitu, ale na druhou stranu dokáže prohrát i se slabšími soupeři,“ vykládal Pikul.

Polský trenér Michniewicz nominoval do Kataru silný tým, nicméně Pikulovi v ní někteří hráči chybí. „Jako v každé nominaci tak i v té polské jsou překvapivá jména,“ přiznal opavský fotbalista. „Chybí mi v ní Dawidowicz, Linetty a především Klich,“ podotkl rodák z Tarnowskie Góry. Naopak nečekal, že na šampionát pojedou Grosicki ze Štětínu a Jendrejczyk, který obléká dres Legie Waršava.

Slabinou polského výběru je podle Pikula defenziva. „Není tak skálopevná, jako v minulých letech ale může to být dáno tím, že někteří členové základní sestavy nehrají ve svých klubech pravidelně,“ dodal ofenzivně laděný fotbalista.

Celý šampionát v televizi od úvodních duelů doslova hltá. „Zápasy Polska na světovém šampionátu jsou velkým svátkem pro všechny Poláky, to znamená i pro mě. Je to výjimečná událost a já ji sleduju s rodinou, nebo známými. Koukám i na jiné zápasy, než ty polské,“ uzavřel Bartosz Pikul.