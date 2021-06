To nakonec ocenil i Jiří Štajner, bývalý reprezentant, který se účastnil v roce 2006 světového šampionátu v Německu. „Musím uznat, že to kluci v obraně zvládli. Hlavně Kalas to odskákal na výbornou, dobře hrál i Čelda. Padali do střel jako v hokeji. Šlo ale o soudržný výkon všech hráčů. Je pravda, že oba stopeři nejsou moc konstruktivní, zvláště Kalas. Na druhou stranu nás Skotsko moc neprověřilo, čekají nás daleko lepší útočníci. Skotové to hodně řešili nákopem, naši to uskákali,“ přiznal bývalý hráč Sparty, Liberce nebo Hannoveru.

Vstup do šampionátu, který se hraje po celé Evropě, zvládli naši jedničku. Přesto řada odborníků kritizovala herní projev českého národního týmu. „Výsledek je samozřejmě skvělý. Prvních deset minut to sice drhlo, pak to nebylo špatné. Ten výkon mohl být ideální, důležitý je ale výsledek. A ten se povedl. Z hráčů mě někdo vyloženě nezklamal. Každý může zahrát lépe. Ale vyhrálo se, takže v tom se nikdo hrabat nebude. Osobně si myslím, že stejná sestava vyběhne i proti Chorvatsku,“ poznamenal autor čtyř reprezentačních branek.

Celý svět uchvátila druhá branka Patrika Schicka. Český útočník napálil míč z půlky hřiště, potrestal tak brankáře Marshalla, který byl hodně venku z branky. A nestihl se vrátit. „Já už takových gólů dal. Patrik na to měl čas, měl k míči deset metrů. Podíval se a trefil to. Ono se toho víc asi nedalo dělat. Tenhle gól půjde asi za brankářem, byl moc vysoko. Podle mě nepočítal s tím, že jeho spoluhráči takhle ztratí míč. Byl to pro něj a pro Skotsko hodně nešťastný moment,“ zamyslel se hráč, který aktuálně kope divizi v České Lípě.

Zápasy první kola nepřinesly mnoho překvapení. Velcí favorité vesměs body neztráceli.. „Překvapením byla asi remíza Švýcarska s Walesem. Mým černým koněm je Dánsko, to ale prohrálo s Finskem po té nešťastné události. To nelze ani počítat. Kdyby se to nestalo, tak by ten zápas vypadal jinak. Mým favoritem je Francie, ta se v úterý proti Německu ukázala ve velmi dobré světle. Rozdílem třídy vyhrála Belgie, Portugalci to zvládli s odřenýma ušima. Silná je taky Anglie. Musím se ale přiznat, že jsem neviděl všechny zápasy,“ pousmál se.

V pátek 18. června nás čeká druhý a zřejmě klíčový zápas v základní skupině. Od 18 hodin přijde na řadu bitva s Chorvatskem. „Určitě nebudeme hrát na remízu. Nemyslím si, že by nás Chorvaté měli přejet. Očekávám vyrovnaný zápas. Chorvatsko bude asi silnější na míči, my bychom mohli mít převahu ve standardních situacích a pokusit se hrozit z brejků. Věřím, že nám pomůže, že jsme první zápas vyhráli. Soupeř je na tom opačně. Čekají nás dva zápasy, kdy nebudeme favorité. Tak uvidíme,“ pokrčil rameny.



Nový koncept evropského šampionátu sklidil kritiku. Fotbalové veřejnosti se nelíbí, že se nehraje v jiné zemi. Podobně to vidí i Jiří Štajner. „Nelíbí se mi to. Ztratilo to své kouzlo, spíše to připomíná kvalifikaci. Každý zápas se hraje někde jinde, nemá to tu atmosféru. Nemůžou být ani plné stadiony, to je průser. Nedá se nic dělat, doufám, že tohle je naposledy,“ dodal na závěr.