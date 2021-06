Na tom se shodli Deníkem oslovení experti ze severu Čech - bývalý reprezentant Petr Voříšek či známý internacionál Přemysl Bičovský. „Teď vlastně klíčová část velkého turnaje začíná,“ říká bývalý teplický záložník Petr Voříšek.

Zdroj: Deník„Na zápas s Holandskem u sousedů se moc těším. Škoda, že se do Budapešti nedostanu osobně, to bylo na poslední chvíli dost komplikované, ale dívat se budu. Je to výborný soupeř, kterému můžeme situaci hodně zkomplikovat. Zápas může podle mě dojít až do prodloužení. Už postup ze skupiny je obrovský úspěch. Výkony třeba nebyly vždycky bůhvíjaké, ale před klukama klobouk dolů. Myslím, že osmifinále doceníme až postupem času a věřím, že i do budoucna může z úspěchu český fotbal těžit. A to nemusí být ještě na Euro konec naší cesty,“ uvedl bývalý šikovný záložník Teplic či pražské Sparty Petr Voříšek, jenž okusil i zahraniční angažmá ve Vídni.

Přemysl Bičovský, fotbalový internacionál, později trenér a nyní i uznávaný odborník, dokáže hodnotit věci s nadhledem. „Člověk si soupeře pro osmifinále nevybere, Holandsko je kvalitní celek, šance na postup tu ale je. Byly ve hře i horší možnosti – Španělsko, Belgie. Myslím, že v momentě, kdy o postupu rozhoduje jediný zápas, se může stát všechno. Přesný výsledek tipovat nechci, ale věřím, že můžeme postup zvládnout. Máme v kádru dost zkušených hráčů, kteří se podle mě s Nizozemci vypořádají,“ uvedl Bičovský.

Ani on nezastírá, že jsou ve hře rezervy. „Výkony nebyly ideální, líbila se mi hra ve dvou poločasech, ale je třeba vidět i fakt, že v posledním zápase skupiny s Anglií už prakticky o nic nešlo.“

Oba experti se také shodli, že česká parta zvládne nahradit i vykartovaného beka Jana Bořila. „Je tam dost šikovných kluků, kteří to zvládnou,“ je přesvědčen Bičovský. „Trenér má variant opravdu více, věřím, že tohle by komplikace být nemusela,“ dodal Voříšek, jenž se nyní věnuje v Děčíně i vlastní akademii.