Česká fotbalová reprezentace postoupila do čtvrtfinále letošního mistrovství Evropy, kde na ní čeká rozjeté Dánsko. Jaké šance máme podle krajských expertů Deníku? Ptali jsme se na tři otázky.

1. Jak jste viděli osmifinále Česko – Nizozemsko?

2. Čtvrtfinále proti Dánsku hrajeme v Baku. Váš názor?

3. Měl by trenér Šilhavý nechat stejnou sestavu?

Josef Blažek (TJ Proboštov – I.A třída)

1) Byl to velmi vyrovnaný zápas. Klíčový moment byl Vaclíkem chycený nájezd a následně červená karta pro De Ligta.

2) Tak je to nepříjemné nejen pro týmy, ale i fanoušky. Zároveň to je pro oba celky stejné.

3) Sestava byla vítězná, neměnil bych. Slabinu ale vidím v přechodové útočné fázi.

Patrik Gedeon (FC Chomutov – divize)

1) Já věřil a vyšlo to. Krásný fotbal, my je vlastně k ničemu nepustili.

2) Líbila se mi atmosféra na posledním zápase, v Baku už to takové nebude. Tam si fanoušci asi cestu nenajdou.

3) No to rozhodně!

Radek Štol (SK Dobkovice – I.B třída)



1) Byl jsem přesvědčený, že postoupíme, hodně lidí tvrdilo opak. Jsem za to rád, dělá to skvělou reklamu českému fotbalu.

2) To je nesmysl. Ono je už nešťastné, že se hraje v několika zemích. Tohle je Mistrovství Evropy a hraje se to v Asii.

3) Do obrany bych asi nesahal. Pavel Kadeřábek mě moc mile překvapil. Malinko rozporuplné pocity mám u Ševčíka a Baráka, ale trenér hráče zná a ví co bude tím nejlepším řešením.

Radek Torba (Slavoj Dubá – OP)

1) Konečně super zápas. Rozhodl neproměněný nájezd a vzápětí červená karta.

2) Nešťastné rozhodnutí pro hráče i fanoušky. Jelikož už je to rozplánované, tak s tím nikdo nic neudělá.

3) Určitě bych sestavu neměnil, kluci by si to zasloužili. Maximálně zpátky Bořil za Kadeřábka.

Jaroslav Rudolf (Velké Hamry – divize)

1) Fotbal byl pro mne obrovským zážitkem a velice milým překvapením. Postoupili jsme zcela zaslouženě, všichni hráči nechali na hřišti maximum. Byl jsem na náš tým hrdý, ale přiznám se, že jsem takový průběh nečekal.

2) Baku bude těžké, jestli tam nebudou naši fanoušci. I oni ženou tým za výhrou a postupem.

3) Sestavu bych nechal stejnou, trenér zvolil správně. I když extra pozitiva to nemělo.

Petr Johana (trenér Baník Most/Souš – divize)

1) Neskutečný zápas, který Čechům opravdu do puntíku vyšel. Holeš? Opravdu skvělý výkon na hráče, který měl úkoly spíše dozadu. Myslím, že tímhle se kluci prodali, ukázali se evropským klubům.

2) Není to šťastné rozhodnutí, ale tak to prostě je.

3) Naposledy zvolil skvěle a jak se říká: Vítězná sestava se nemění…

Martin Krejčí (Slovan Sobědruhy - OP)

1) Byl to nejlepší zápas Česka na turnaji. Takhle nějak si představuji vůli po vítězství a reprezentaci své země. Pokud kluci takhle budou makat dál, nikdo se nebude zlobit, když vypadnou už ve čtvrtfinále.

2) Tohle cestování je nesmysl. Mistrovství Evropy úplně ztratilo kouzlo v tom smyslu, že se hraje na jednom nebo ve dvou místech, kde jsou pro všechny stejné podmínky

3)Měl by si vzít z výkonu pozitiva a udělat nejlepší možnou sestavu. Osa Vaclík – Souček – Schick by měla být základem sestavy.

Jan Svoboda (TJ Oldřichov - KP)

1) Hodně lidí vůbec nevěřilo, že by reprezentace mohla uspět, ale trenér Šilhavý tým dost dobře připravil. Je i jeho zásluha, že jsme vyhráli. Nizozemskou mělo velkou kvalitu. Když ale na hřišti jeden maká za druhého, tak se dá uspět a přijdou i góly. Měli jsme také štěstí. Chci vyseknout velkou poklonu Holešovi. Má neskutečnou sezonu.

2) Od začátku je vše v tomhle ohledu postavené na hlavu. Dost se cestuje, pokaždé se hraje jinde. Pro fanoušky je to velká škoda. Ale jak pro Dánsko, tak i pro nás je to stejné. Ani jeden tým se nemůže vymlouvat. Záleží, jak se s tím oba celky poperou.

3) Když se vyhrává, neměla by se sestava měnit. Ale je jen na trenérovi, co s tím udělá. Sám ví, co je pro mužstvo nejlepší. Necháme se překvapit.

Tomáš Hadar (FK Rumburk – I.A třída)

1) Myslím, že jsme to zvládli skvěle. Po prvních deseti minutách, kdy jsme se trochu hledali, jsme se jim pak dokázali ve všem vyrovnat a ukázali, že kvalitní týmový výkon porazí individuality.

2) Je škoda, že někoho tohle napadne a dokáže tím znehodnotit zážitek ze čtvrtfinále. Myslím, že ideální země pro tenhle zápas by bylo Německo. Pak bychom mi i Dánsko byli spokojeni.

3) Nechal bych to na něm, ale hodně se mi líbil výkon Pavla Kadeřábka. Toho bych určitě v základní sestavě nechal.

Václav Kabátník (FK Junior Děčín – I.B třída)

1) Čekal jsem, že budeme hrát na jistotu a čekat na své šance. Zvednul nás zákrok Vacloše, pak už to kluci vzali do svých rukou. Jinak pro Holandsko jistě velké zklamání. Jak z výkonu, tak výsledku.

2) Je to nesmysl. Jak řekl Patrik Schick: „To vymyslela hlava.“

3) Kadeřábek měl hrát jednoznačně od začátku turnaje. Bořil nás několikrát přesvědčil, že česká liga je pro něj strop. Janktovi turnaj nevychází. Je to velká škoda, ale i tak bych měl zůstat na lavičce. Uvidíme, jak na to bude Vláďa Darida. Je to persona, kapitán. Tentokrát bych mu dal přednost před Tondou Barákem, i když Vláďa nehraje na svém obvyklém postu.