Většina členů sokola nepřežila válku. Nacisté je považovali za nejnebezpečnější

autor externí

Památný den sokolstva – 8. říjen, je od roku 2019 zařazen do kalendáře významných dnů České republiky. Je to způsob, jak si celá republika připomíná všechny členy a členky Sokola, kteří za 160 let existence našeho spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost.

Památný den a spolupráce s hradní stráží. Sokoli bojovali za svobodu, demokracii a samostatnost. | Foto: se svolením České obce sokolské