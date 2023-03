Bílinští po výhře 5:1 v úvodním zápase v Kadani po dvou třetinách drželi nerozhodný stav 2:2, v poslední periodě ale dostali tři branky a před domácími se museli sklonit. „Přišlo mi, že Kadaň na nás byla lépe připravená. Asi měla i víc tréninků než my. Tenhle týden jsme proto zapnuli na vyšší obrátky. Hlavně věřím našemu domácímu prostředí, na našem ledě umíme hrát. A že jsme s Kadaní poprvé v sezoně padli? To je jeden zápas, nesedlo nám to. My si na ně pořád věříme. Víme, že na ně umíme," je zdravě sebevědomý brankář Štěpka.

V play off chytá velmi dobře, on sám hlásí, že se cítí v pohodě. „Nemám pocit, že by se mi nějaký zápas vyloženě nepovedl. Chytá se mi dobře, ani nějaký zvláštní stres a tlak necítím. Při první střele vždy vše opadne a jsem naladěný na své vlně." Štěpka si užívá kontakt s bílinskými fanoušky, kteří ve vyřazovací části povzbuzují bílo-zeleno-černé ještě mohutněji než v základní části. „Je to super. musíme jim všichni poděkovat, jsou naším hnacím motorem."

PODÍVEJTE SE: Bílinští Draci vyhráli úvodní finálový duel Krajské ligy

„Krtek", jak mu spoluhráči říkají, si přízeň fandů umí užívat. Je mezi nimi velmi oblíbený, vyvolávají ho často. „Když vyvolávají mojí přezdívku, tak je to fakt příjemné. Předvedu třeba nějaký hezký nebo důležitý zákrok, oni pak skandují. Mě to nakopne, dodá mi to sebevědomí."

Co bude podle mladého gólmana důležité pro rozhodující duel? „My musíme hrát jako tým. Tak hrála Kadaň doma, díky tomu vyhrála. Nesmíme se spoléhat, že zápas rozhodnou individuality, třeba Jánský nebo Bakrlík. Celý tým se musí hecnout, makat na sto procent. Je to rozhodující zápas finále. My chceme uspět, postoupit do baráže a i v ní se pokusit zvítězit. Teď je prostě potřeba dělat věci, do kterých se vám třeba v základní části někdy nechce."

Co má Štěpka na mysli? „Třeba od obránců někdy chci, aby blokovali soupeřovy střely, ale to se nikomu v téhle soutěži moc nechce, prostě se nehecnou. Tak teď v play off do tý rány musí padnout. Jde přeci o titul, o postup!" burcuje „Krtek", který si přeje prorazit Drakům tunel k titulu krajského mistra.

