"Ze svazu padl návrh na ukončení soutěže. Pořád ale není nic definitivní, rozhodnout musí výkonný výbor. Ale těžko budeme hledat termíny, obtížné bude soutěž nějak krátit," tvrdí Kanis.

Bílina by prý zvedla pro případné dohrání ruku i za cenu zkrácení základní části. "Pokud by se hrálo play off, tak ano. Ale bude záležet, jak návrh na zkrácení soutěže bude vypadat."

Ve hře údajně je i případná profesionalizace celé II. ligy, také v tomto případě by Draci nebyli proti. "Určitě by to byl pro naši soutěž posun a určité zkvalitnění. Ale byl to jen takový nástřel, nepadlo nic konkrétního. Mluvilo se o tom v souvislosti s možností antigenního testování, že by i naše liga dostala výjimku a mohli jsme hrát. Musíme ale znát všechny podmínky, abychom mohli říct, jestli do toho půjdeme, nebo ne," upozorňuje Miroslav Kanis.



V květnu minulého roku vedení HC Draci Bílina angažovalo k týmu Tomáše Mareše, bývalého kouče Ústí, zároveň se snažilo budovat perspektivní kádr. "Bohužel nemůžeme dělat nic. Jsme z toho smutní. Navíc liga nedostala žádnou finanční kompenzaci, což pro náš klub není jednoduché. Ale přežijeme, a to i díky podpoře města Bílina, která není malá. Jsem ale přesvědčený, že příští sezona už bude normální, o to víc se na ni těšíme. Udržíme stávající kádr, nemám signál, že by někdo nechtěl pokračovat. Ještě ho chceme vylepšit, začínáme na tom pracovat," sdělil Kanis.