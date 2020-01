Bílinští Draci dotahovali skóre, na body ale nakonec nedosáhli

Poslední Bílina postavila v druholigovém hokejovém utkání ve Dvoře Králové do branky Olivera Štěpánka, který v lednu nastoupil do dvou zápasů 1. ligy za Kadaň. Podal dobrý výkon, Draci ale prohráli těsně 2:3, když v průběhu zápasu doháněli třígólové manko. To v poslední části hry smrskli na rozdíl jedné branky, vyrovnávající trefu se jim už ale dát nepovedlo.

Bílina doma jasně prohrála s Mostem | Foto: Pavel Hospodář