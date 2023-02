Bílina v minulé sezoně hrála třetí nejvyšší soutěž. Po bídné sezoně sestoupila a i když se zdálo, že díky kadaňské licenci II. ligu udrží, nakonec se rozhodla pro účast v krajské soutěži. „Nám nevyšel de facto jen jeden zápas, a to hned ten první v Roudnici. To jsme se teprve dávali dohromady, pár dnů před mistrákem jsme v kabině měli jen pět hráčů," líčí Kanis.

Poté ale celek s dračími hlavami předvedl parádní jízdu. „V tabulce jsme se dostali do čela až později, ale to bylo dáno tím, že jsme měli celou řadu dohrávek. Základní část jsme vyhráli s velkým náskokem, to nás velmi těší. My vůbec nevěděli, co od soutěže čekat. Ale vypořádali jsme se s ní dobře," těší Kanise.

Kdo byl nejsilnějším soupeřem celku z Teplicka? „Nedokážu říct. Roudnice, Kadaň i Klášterec mají podobnou kvalitu. V semifinále nás čeká Klášterec, očekáváme jen postup."

Krajská liga byla pro Kanise zajímavou zkušeností. „Oproti II. lize to byl velký rozdíl. Tady bylo na všechno spoustu času. Soupeři vaše chyby tolik netrestají. A styl hokeje je také jiný. Nebo fauly… tady se spíš fauluje hokejkou, protože hráči nestačí. Není to moc o hře do těla."

Bílina má v kádru mladé hráče, kteří se učí od starších a zkušenějších. K nim patří hrající trenér Bakrlík, Jánský či Mašek. „Všichni tři patřili k oporám a tým táhli. Mladí se od nich učí. Opory máme i v bráně, střídají se tam Havlík a Štěpka."

Pokud by se Drakům povedlo postoupit do baráže, nebudou v ní favoritem. „Půjde do ní i Znojmo a to je ve své soutěži suverénní. Celkově ale těžko sílu soupeřů odhadovat, když s nimi nehrajeme. Byla by to zajímavá konfrontace," myslí si bílinský šéf.

Na vyřazovací zápasy věří v pěknou diváckou kulisu, „Nějaké lístky jsme dali malým hokejistům a jejich rodičům. O play off zájem určitě bude. My máme super fanklub, který se pořád rozrůstá. Snad se na něj nabalí i další fanoušci."

Druhou semifinálovou dvojici Krajské ligy tvoří Roudnice a Kadaň. Louny, Bílina (druhý bílinský tým, který je v soutěži nováčkem) a Lovosice už mají po sezoně.