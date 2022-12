„Chceme být transparentní a především pracovat s mládeží, která je budoucností našeho klubu. Víme, že je před námi spousta práce, ale jsou tu lidé, kteří jsou do hokeje nadšení, což je skvělý příslib do dalších let. V plánu toho máme spoustu, zatím jsme na začátku. Nyní si chceme připomenout 25 let od založení klubu. Čtvrt století je už opravdu pořádná porce práce, starostí a péče. I za to vše chceme během celodenní akce poděkovat všem, kteří se o to, že Draci stále fungují, zasloužili," říká František Weigl, trenér mládeže, sekretář a člen klubového výboru.

Jaký je nedělní program oslav? Dopoledne a okolo oběda proběhne turnaj mládeže, kterého se kromě domácích Draků zúčastní i třeťáci a čtvrťáci z Teplic, Děčína a Chomutova. Bude se jednat o multifunkční turnaj, kromě hokeje si tak malé hokejové naděje zahrají v Zelené hale také florbal a fotbal.

Od 14.50 hodin na led vyjedou staré gardy Bíliny a Teplic, v případě Draků půjde o tým, jenž bude sdružovat převážně hokejisty, kteří dres s drakem na prsou oblékali v roce 1997. Během přestávky se představí nejmenší dráčata proti svým stejně starým kamarádům z Teplic.

Na 16.20 je plánovaná exhibice krasobruslařů a krasobruslařek z domácího oddílu, o patnáct minut později čeká návštěvníky akce slavnostní ceremoniál, během kterého budou oceněni ti, bez nichž byl bílinský klub neexistoval.

Vrchol dne by měl přijít na řadu v 17 hodin. To se totiž představí fanouškům hokejové legendy Litvínova proti současnému klubu Bíliny, který bojuje v Krajské lize. V dresu Litvínova diváci uvidí například Petružálka, Kubinčáka, Nikolova, Jurčíka, Skořepu a možná i Viktora Hübla, o jehož účasti se jedná. Jako kouč Litvínovské povede Jiří Šlégr, domácí bude koučovat Petr Rosol, který v Bílině v minulosti působil jako hráč. Přestávkový program bude atraktivní - dovednostní soutěže!

Po slavnostním zakončení je ještě nachystaná diskotéka na ledě, začne chvíli před sedmou hodinou.

Vstupné bude dobrovolné a pozor! Návštěvníci si krom klasického občerstvení budou moci pochutnat na trhanem mase, křidýlkách nebo žebrech od amerického kuchaře.