Už od roku 1973 se švédské Avestě hraje turnaj, na který od osmdesátých let jezdí i české týmy. Největší stopu zanechal na severu Evropy Stadion Teplice, na který už několik let navazují bílinští Draci. „Je kouzelné, že vždycky, když do Švédska dorazíme, tak nám místní hokejisté fandí. Je to taková tradice, která je pro ostatní švédské týmy, které na turnaji hrají, trošku nepochopitelná; říkají si, proč fandí zrovna Čechům. Ale je to tím, že hráči vždy bydlí ve švédských rodinách, díky čemuž vznikají přátelství, která nemají jen epizodní charakter," usmívá se místopředseda Draků a vedoucí úspěšného týmu František Weigl.