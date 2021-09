O první vážnější akci se postaral děčínský Pavel Zajan, který se ocitl sám před brankářem Arťomem Michajlovem, ale poté svou střelu poslal jen vedle jeho klece. V šesté minutě se už na děčínském zimním stadionu měnilo skóre, a sice na straně Draků. Ty do vedení poslal Michal Daniel, který úspěšně doklepl puk těsně před Lavingerem - 0:1. Medvědi pak měli k dispozici dvě přesilové hry po sobě, ale nedokázali je využít. Ve čtrnácté minutě se znovu před Michajlovem zjevil Pavel Zajan, tváří v tvář ho ale nepřekonal. Hosté tak stále drželi těsný náskok. A ten uhájili až do konce první sirény. Poprvé do kabin se jim tak šlo lépe, než děčínskému soupeři.

Úvod druhé třetiny patřil Medvědům. Ondřej Sýkora jel sám na Arťoma Michajlova, ale střelou mezi betony ho nedokázal překonat. V osmadvacáté minutě se klidně mohlo měnit skóre, ale Daniel Volráb jen orazítkoval tyč soupeřovy klece. Hosté naopak mohli jít do vyššího náskoku, ale také Tomáš Jungvirt ve velké šanci selhal. V jednatřicáté minutě pak hosté už udeřili a šli do dvoubrankového náskoku. Střelou z úhlu ke vzdálenější tyči se prezentoval Alexandr Klisunuv - 0:2. Do konce prostředního dějství se už skóre neměnilo a i podruhé do šatny šli s lepší náladou bílinští hokejisté.

Ve čtyřiačtyřicáté minutě se povedlo Děčínu dostat se svému soupeři na kontaktní branku a byl zpátky ve hře. Pavel Zajan svůj samostatný únik přetavil v gól, když Michajlova překonal střelou mezi betony - 1:2. Ovšem během chvilky bylo vše zase jinak a Bílina měla zpět dvoubrankový náskok. Tomáš Urban dorazil vyražený puk od Lavingera a zasunul ho do odkryté sítě - 1:3. Hosté nepouštěli Děčín do ohrožení Michajlova a dlouho drželi dvoubrankový náskok. O ten nakonec přišli minutu před koncem třetí třetiny, když jiskru naděje vykřesal Ondřej Sýkora. Ovšem poté už se nic nestalo a hosté tak výhru ubránili až do konce.

HC Děčín - HC Draci Bílina 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 44. Zajan (Černohorský, Sýkora), 59. Sýkora (Černohorský, Faigl) – 6. Daniel (Kubinčák, Bittner), 31. Klisunov (Kubinčák, Daniel), 44. Urban (Bartoš, Zdeněk)

R: Hlinka – Tichý, Pěkný. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 268.

HC Děčín: Lavinger (Blažek) – Černohorský, Mareš, Balcar, Loukota, Arnold, Stuchlý, V. Tůma – Fojt, Sýkora, Hruška – Faigl (A), Volráb (C), Smola – Zajan (A), Gottfried, J. Tůma – Janoušek.

Bílina: Michajlov (Kmoch) – Kolíček, Bittner, Urban (C), Klapka, DelMarche, Šefl, Eklund – Klisunov, Daniel, Uher – Bartoš, Kučera, Jungvirt – Kubinčák (A), Zdeněk, Svoboda.

Zdroj: Vendula Zdražilová/hcdecin.cz