Bílina nabrala ve skupině Sever na posledním místě v průběhu sezony až desetibodovou ztrátu, ve finiši se ale předposlednímu Děčínu přiblížila na dosah jediného bodíku. „Udělali jsme nějaké změny, které pomohly. Porazili jsme Děčín, Most, ale bohužel jsme nezvládli domácí duel s Novou Pakou, prohráli jsme v prodloužení. Měli jsme hodně nahuštěný program vinou covidu, takže už nebyly síly. V samém závěru jsme museli hrát třeba tři zápasy ve čtyřech dnech. Nedali jsme to, už nebylo kde brát," přiznává Kanis. „Přitom v tom období, kdy jsme vyhrávali, jsme opravdu hráli dobře, měli jsme fazonu," lituje promarněné šance.

Bílina patří do kraje tak čtyři roky. Musíme jí tam poslat, burcuje Zika

Slova děčínského Lukáše Ziky, který pronesl, že „Bílina patří do kraje minimálně čtyři roky," komentovat nechce. „Co na to mám říct? My v sezoně porazili Děčín pětkrát v šesti zápasech. Vyhráli jsme nad ním, i když tam měl posily z Chomutova. Nebudu komentovat, proč se Děčín zahránil."

Draci svou záchranářskou misi začínají ve středu proti Řisutům. V baráži si každý zahraje s každým systémem doma - venku, ve II. lize se udrží jen vítěz. „Bude to ten tým, který bude nejvíc chtít. My to bereme, jak to je. Musíme to zvládnout. Do kraje v žádném případě nechceme. Zápasy čekám vyrovnané. Řisuty znám, Hodonín vůbec. Bude to i o psychice.

Program baráže o druhou ligu:

1. kolo (středa 2. března): Draci Bílina - TJ HC Řisuty

2. kolo (sobota 5. března): SHK Drtiči Hodonín - Draci Bílina

3. kolo (středa 9. března): TJ HC Řisuty - SHK Drtiči Hodonín

4. kolo (sobota 12. března): TJ HC Řisuty - Draci Bílina

5. kolo (středa 16. března): Draci Bílina - SHK Drtiči Hodonín

6. kolo (sobota 19. března): SHK Drtiči Hodonín - TJ HC Řisuty