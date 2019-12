Druholigoví hokejisté Bíliny nezabrali ani pod novým koučem Sergejem Sošnikovem. Ve čtvrtek prohráli 3:4 v Děčíně, v sobotu inkasovali debakl 3:9 na ledě Řisut.

Bílina vysoko prohrála s Mostem | Foto: Pavel Hospodář

V Děčíně se do branky poprvé od začátku postavil teprve 17letý Daniel Štěpka. Nechytal vůbec špatně, dlouho držel naděje Draků na bodový zisk. Hostům nevyšel závěrečný finiš, domů se i proto vraceli s prázdnou. Ve Slaném proti Řisutům debutoval gólman Josef Sobotka. Byl to už šestý (!) brankář, kterého Bílina v této sezoně poslala do hry. Po dvou třetinách to bylo 6:2, jasná záležitost. Sobotka v brance vydržel od začátku do konce, jiného brankáře totiž Bílina s sebou neměla.