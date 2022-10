Minout prázdnou branku? Moje hloupost! Krátký žije s cejchem, který má i Štefan

Draky táhne Peter Jánský, mistr ligy s Litvínovem z roku 2015, který nastřádal v pěti zápasech 21 kanadských bodů za 13 gólů a 8 asistencí. „Peter hraje výborně, táhne nás góly, ale velmi dobře hraje i celý tým,” pochvaluje si Kanis. Dalšími produktivními hráči jsou František Bakrlík, Jakub Komínek nebo David Gašpar. „Máme hodně mladý tým, 14 hráčů je do 22 let. Jsou to kluci, kteří v minulosti hráli v juniorkách Litvínově nebo Mostě,” přibližuje manažer Bíliny.

Bude chtít Bílina zpět do II. ligy? „Ptá se mě na to řada lidí. Ale ještě je brzy něco podobného říkat. Jsme rádi, že si teď nový kádr sedá, že pár zkušených hráčů táhne ty mladší, méně zkušené. Ale samozřejmě, že bychom to rádi zkusili. Ale není to lehké, v případném postupu hraje roli víc faktorů,” zní z úst Miroslava Kanise. V dalších víkendových zápasech Kadaň smázla 12:2 Lovosice a Roudnice vyhrála v Lounech 6:3.

Šlágr Bílina - Roudnice se bude hrát v neděli od 17 hodin. Pokud Draci vyhrají, přiblíži se lídrovi na jeden bod.