„Hlavním bodem bylo dohrání letošní sezóny. Pokud se do konce ledna situace nezlepší a druhá liga se znovu nerozjede, aktuální ročník se prostě ukončí. Může se stát, že se vše v dobré obrátí a my bychom to třeba na začátku února rozjeli. Byl by to systém doma venku, dvoukolově, v dubnu třeba play-off. Je to ale spíše velké přání. Vypadá to spíše na konec a přijde na řadu soustředění na další sezónu,“ prozradil Deníku manažer HC Děčín Jan Havlíček.

Na setkání druholigových zástupců „severní“ skupiny se řešily další zajímavé návrhy. „Vzešel také nápad vytvořit organizaci druholigových klubů. Jednalo se o převedení do profesionálního módu. Tedy podobně jako extraliga a první liga. Jde především o řešení problémů v příští sezóně. Rádi bychom, aby kluby měly status profesionálních, nebo poloprofesionálních klubů. Umožňovalo by nám to dohrát celý ročník, třeba i s testováním,“ upozornil.

Druhá liga má však další dvě skupiny – Jih a Východ. „Naše podněty chceme tlumočit i dalším klubům. Chceme s našimi nápady pracovat, chtěli bychom něco změnit,“ pokračoval Havlíček.

Co tedy vůbec znamená, aby se druholigové týmy staly profesionálními kluby? Začít platit hráčům velké sumy. Ne, vše je mnohem jednodušší. „Česká unie sportu má jednoduchý výklad. Profesionální sportovec je jakýkoliv sportovec, který bere nějakou odměnu. Neřeší se už její výše. Buď jsou to třeba prémie za vítězství, nebo už se tím prostě živí. To bychom splňovali a mohli to změnit. Také bychom rádi zlepšili komunikaci se svazem. Cílem je také přivést do druhé ligy marketingové partnera. Myšlenkou je změnit nastavení soutěže, termínovou listinu. Ale jsou to zatím jen úvahy, máme za sebou teprve první jednání,“ konstatoval děčínský hokejový manažer.

Pokud se do konce ledna nic nezmění, stejný osud čeká i mládežnické hokejové soutěže. „Bylo by to stejné, jako u druhé ligy. Nebude tam výjimka. Já jsem také v pozici předsedy Ústeckého kraje. Jestli se během února opatření rozvolní, chtěli bychom pro děti vymyslet krátkodobé soutěže. Věřím, že by stejně postupovaly ostatní kraje. Cíl je jasný, přitáhnout děti zpátky ke sportu. U druhé ligy to nepředpokládáme. Hlavní prioritou jsou děti. Věřím, že se na led vrátí s radostí a budou natěšené,“ uzavřel vše Jan Havlíček.