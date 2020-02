Bílinští Draci už jen dohrávají zpackanou sezonu. V jejich brance dostává příležitost teprve 17letý Daniel Štěpka. Ve středu se Bílina představí v Jablonci, hrát se bude od 18 hodin. Štěpka zatím v osmi zápasech ani jednou neokusil slastný pocit vítězství. Dočká se pod Ještědem?

Bílina doma padla s Děčínem 2:7 | Foto: Deník / František Bílek

Osem zápasů, ani jedna výhra. Gólman Daniel Štěpka na první triumf v brankovišti Draků dál čeká. „Nejblíže jsem k ní měl v Děčíně, kde jsme nakonec v závěru těsně padli. Určitě by to bylo skvělé, kdyby se mi to ještě do konce sezony podařilo. Soustředím se ale především na to, abych v každém zápase odvedl co nejlepší výkon. Věřím, že ta třešnička na dortu v podobě výhry přijde.“