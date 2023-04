„Škoda těch zbytečně ztracených bodů. Doma s Jílovým a v Ústí jsme to doháněli v posledních minutách. Musíme si na to dát pozor, poučit se," říká Denis Egrt, s 22 góly nejlepší střelec krajského přeboru.

Do sítě Litoměřicka se Egrt trefil třikrát, na čele žebříčku kanonýrů má osmibrankový náskok. „Popravdě jsem čekal daleko těžší zápas. Možná to bylo také tím, že soupeři chyběli nějací hráči. Zlomili jsme ho brzy vstřeleným gólem. Litoměřicko jsme otevřeli a zápas dohráli tak, jak jsme potřebovali. A můj hattrick? Žádná hitparáda. První byl doklepnutí po krásné přihrávce od Batelky, druhý po podobné přihrávce od stejného spoluhráče a střela na přední tyč. Nejhezčí byl asi můj třetí gól. Dal jsem ho po rohu hlavou, ve vzduchu jsem visel jako Lewandowski," usmívá se spokojený šutér.

Duel Srbic s Litoměřickem se hrál za neustávajícího deště, to ale Egrtovi nevadilo. „U nás na umělce to při dešti aspoň nebrzdí. Míč jezdí, tráva je rychlejší. Je to pak taková Anglie."

Už v pátek budou hrát Srbičtí prestižní derby v Modlanech, které také patří ke špičce krajského přeboru. „Určitě se ten zápas s Baníkem dá nazvat nejprestižnějším derby, které v sezoně máme. Je to kousek, navíc se všichni navzájem poměrně dobře známe. Doufám, že v pátek o svátek přijde hodně lidí, ať je dobrá atmosféra. Přeji si, aby se duel líbil, a ať je s dobrým koncem pro Srbice," vyhlíží Denis Egrt souboj druhého se třetím.

TJ Sokol Srbice - FK Litoměřicko 5:0 (2:0). Branky: 12., 62. a 71. Egrt, 39. Batelka, 87. Pimpara (PK). Rozhodčí: Holly - Faigl, Stupka. ŽK: 1:0. Diváci: 70.