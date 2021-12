Už hodinu před začátkem souboje, který spadal do 13. kola, se do míst na stání začali trousit první skalní příznivci. Rozvěsili vlajky, nainstalovali na držáky bubny a pozvolna začali cvičit své hlasivky. „Na domácí zápasy nás chodí kolem dvou tisícovek, ale teď je to poprvý, co může přijít jen tisícovka. Netušíme, kolik nás bude. Můžou jen očkovaný, tak pár lidí do toho asi nešlo, ale je to každýho věc,” krčila Fífa rameny. Dosvědčila, že kontroly u vchodů Rocknet arény byly přísné. „Jo, kontrolovali všechno, se kontrolovat má.”

Vylíčila také, jak vypadají výjezdy na ledy soupeřů. „Ven nás jezdí od sto padesáti po tři stovky. Nejvíc nás bylo asi v Roudnici, tam byl vypravenej i autobus. Dobrý to bylo taky v Lounech.”

Po finančním krachu chomutovský klub spadl až na samé dno, jeho fanoušci ale věřili, že to neznamená konec hokeje ve městě. „Je to takový semknutí, pro některý lidi možná vysvobození, protože ta nejistota byla nepříjemná. Konce jsme se nebáli. Tady jsou lidi, který to chtěli podržet. Věděli jsme, že nějaká liga bude. Doufali jsme, že to nebude kraj, ale třeba ta druhá liga.”

Piráti hrají krajský přebor druhou sezonu, jejich úřední postup o soutěž výše byl na jaře několika kluby zamítnutý. „Do druhý ligy nás nechtěli pustit, naštvalo nás to. Víme, že proti byla Bílina. Doufám, že to s ní bude vyhrocený, až s ní budeme hrát. Už se na druhou ligu těšíme, postup by nás minout neměl ani v případě, že se sezona nedohraje, protože podle dohody stačí odehrát půlku,” má Fífa dobré informace.

I v tomto ročníku ale mají chomutovští diváci možnost vidět na zimním stadionu vrcholový hokej, Rocknet aréna se totiž stala domovem kladenských Rytřířů v čele s Jaromírem Jágrem. Fandy Pirátů ale tato nabídka neoslovuje. „Na Kladno nechodíme, nelíbí se nám, že tady hraje. A víc to nechci komentovat.”

Fanoušci z chomutovského kotle tak chodí na krajskou soutěž, místo Litvínova, Sparty, Třince nebo Brna jezdí pod Krušné hory Louny, Lovosice, Roudnice či Kadaň. „Na kraj je tu návštěvnost i atmosféra parádní. Fandění tu bylo vždycky dobrý. Jsme patrioti, to je důležitý. Hrajou teď za nás naši kluci, řada z nás je zná už z mládí, někteří jsou sousedi. Ale i v extralize k nám měli hráči blízko, třeba Vondrka byl úplně super, navíc i tehdy tu bylo pár místních,” vzpomíná Fífa.

Po vítězném zápase, v pořadí už dvanáctém v řadě, si kotelníci s hokejisty zazpívali originální „muziku”, chorál, který se v Chomutově drží už dlouho. „Máme pár pěkných popěvků, venku zkoušíme opakovačku. Fakt se tu fandění drží na vysoký úrovni. A už se těšíme, až nás bude chodit zase o něco víc,” přeje si věrná fanynka z chomutovského kotle co nejlepší atmosféru.