FOTO: Češky v Teplicích střílely jen do tyček, Finsko v odvetě vyhrálo 1:0

Neprůstřelná brankářka Saarinenová a střelkyně jediné branky Schalinová jsou hrdinkami Finek! V dalším utkání Turnaje 3 zemí žen do 18 let v Teplicích se právě ony nejvíc zasloužily o to, že reprezentantky země tisíce jezer porazily domácí Česko těsně 1:0. O víkendu bude celý podnik vrcholit závěrečnými duely.

Finsko - Česko | Video: Deník/František Bílek