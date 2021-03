Přes velkou snahu a už čtvrtou výhru v řadě se litvínovské Vervě tabulkový posun do elitní desítky nedaří. Vítkovice totiž zvítězily 6:4 ve Zlíně. K posunům v tabulce tak nedošlo.

„Jsem rád, že jsme navázali na povedené výsledky z venkovních zápasů a držíme se na vítězní vlně, je to dobře před blížícím se play-off,“ řekl útočník František Lukeš, který se na výhře podílel gólem a třemi přihrávkami.

Klíčová pro vývoj nedělní bitvy na litvínovském ledě byla střední část hry, kterou domácí vyhráli 5:1 a otočili nepříznivý stav, který byl po úvodních dvaceti minutách 0:1, na 5:2. „Druhá třetina rozhodla, byli jsme v ní produktivní a podařilo se nám vstřelit pět gólů,“ doplnil Lukeš.

„Pro nás je to důležité vítězství. Chtěli jsme potvrdit body, které jsme dovezli z venkovních zápasů. První třetina z naší strany nebyla úplně ideální. Chtěli jsme hrát profesorský hokej a snažili jsme se nahrávat do prázdné branky. Chybělo nám větší nasazení a agresivita. Ve druhé třetině nám to tam napadalo, za to jsme rádi. Pak už jsme utkání kontrolovali," oddechl si trenér Vladimír Országh.

Do konce základní části hraje Litvínov v úterý v Třinci, v pátek přivítá České Budějovice a v neděli ho čeká derniéra ve Zlíně.