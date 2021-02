Verva se díky Jarůškovi a Ščotkovi dostala po 24 minutách do vedení 2:0. Hosté se dostali na jednogólový dostřel ve 36. minutě, kdy se proti domácímu Godlovi prosadil Černoch a smutno bylo domácím v 52. minutě, kdy tentýž hráč srovnal skóre a poslal zápas do prodloužení. Tam se opět prosadil litvínovský Jarůšek, kterému z nastavené pětiminutovky stačila minuta a dvacet vteřin a přihrát do domácí šatny druhý bonusový bod.

"To jsou ty naše pětiminutové výpadky, které v zápasech míváme a soupeř se pak do toho dostane. Když už vedeme, tak bychom si to neměli nechat utéct. To se prostě nesmí stávat," řekl ke střetnutí domácí obránce a střelec jednoho z gólů Jan Ščotka.

"Oproti minulým zápasům jsme měli dobrý vstup do utkání. Vedli jsme, to v minulých zápasech jsme museli dotahovat. Bohužel jsme ztratili závěr, kdy Vary srovnaly. Z toho se musíme pounačit, protože to nejde. Jsme rádi, že jsme urvali alespoň ten druhý bod. Moje dva góly? Osobně jsem rád, že můžu týmu pomáhat. Doufám, že takhle budu pomáhat i dál, protože od toho tady jsem," řekl k duelu litvínovský dvougólový snajpr Richard Jarůšek.

Litvínov - Karlovy Vary 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Jarůšek (M. Hanzl, Štich), 24. Ščotka (V. Hübl, Balinskis), 62. Jarůšek (P. Zdráhal, Ščotka) – 36. Černoch (Koblasa, Plutnar), 52. Černoch (Šenkeřík, Flek).

HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Balinskis, Cibulskis, Demel, Štich (A), Irving, Ščotka, D. Zeman – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, Zygmunt – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Helt, Žejdl, L. Stehlík.

HC Energie Karlovy Vary: F. Novotný (Hamrla) – Šenkeřík, Weinhold, Plutnar, D. Mikyska, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – Koblasa, Černoch, Flek – O. Beránek, Hladonik, Kohout – T. Mikúš, Skuhravý (C), Vondráček (A) – Redlich, Vildumetz, Osmík.