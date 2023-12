Tepličtí Huskies naposledy vyhráli 8:4 v Mostě. „Bylo to náročné utkání. Most nás dobře dostupoval, občas za hranou fair play. O to víc mě těší, že jsme dokázali udržet nervy na uzdě a zaslouženě jsme zvítězili," hodnotil střetnutí Mašek. Jeho celek měl o víkendu napilno, den před výhrou v Mostě totiž doma porazil 7:2 Slaný. V sobotu od 9 hodin hostí Tepličtí Louny, které jsou vinou manka jednoho nesehraného střetnutí na třetí příčce.