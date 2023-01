FOTO: Pojďte s námi na starý zimák! Uvidíte, jak se stavěl, i duely reprezentace

V roce 2015 šel definitivně k zemi, hokej se ale na něm nehrál už mnohem dříve. A před tím? Na konci sedmdesátých a na začátku osmdesátých let minulého století patřil k nejmodernějším zimním stadiónům v Československu. Pojďte s námi do dob dávno minulých, vezmeme vás například na jeho výstavbu, od jejíhož začátku uplynulo už padesát let, pak také na některé zápasy reprezentace, na památnou ekologickou demonstraci a z archivu vytáhneme i další klenoty, které prostě musíte vidět!

