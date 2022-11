FOTO: Snaživé Japonky na Češky neměly, v Teplicích s lvicemi padly 0:4

České hokejistky do 18 let zatím na Turnaji tří zemí v Teplicích jen vítězí. Poté, co v úterý porazily Finky 4:3, skolily ve čtvrtek i Japonky. S reprezentantkami ze země vycházejícího slunce neměly příliš práce, vyhrály 4:0.

Fanoušci na hokeji Česko - Japonsko | Video: Deník/František Bílek