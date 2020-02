Město, které leží v severní části Královohradeckého kraje a je nazýváno vstupní branou Krkonoš, své poklady Bílinským nevydalo. Krakonoš, mocný vládce hor, je s přehledem uhlídal, Draky navíc seřezal patnácti ranami holí.

„Hodnotí se mi hrozně těžko. Řekli jsme si v kabině, že budeme hrát nebojácný hokej. Ale po první třetině to bylo o pět gólů. Totálně jsme ve Vrchlabí vyhořeli. Pohár trapnosti jsme si vypili až do dna. Domácí nás předčili úplně ve všem,“ uznal bílinský útočník Petr Mašek.

Vrchlabí ukázalo, proč se o něm mluví jako o horkém favoritovi na postup do Chance ligy. To ostatně ukázalo už v pátečním přípravném střetnutí proti extraligovým Pardubicím, se kterými prohrálo těsně 2:4.

Nejproduktivnějším hráčem večera se stal se dvěma góly a čtyřmi asistencemi vedoucí muž kanadského bodování soutěže Petr Sýkora.

Zajímavou postavou byl brankář Draků Stanislav Kuchař. 35letý muž , který soutěžní zápas ve třetí nejvyšší soutěži chytal naposledy před 15 lety za Teplice, se na střídačku postavil jako náhradník Olivera Štěpánka. Vystřídal ho v 19. minutě po páté brance domácích, od začátku druhé periody však opět chytal Štěpánek. Kuchař, jenž v současnosti nastupuje v amatérské soutěži, se na scénu vrátil v 45. minutě, kdy Bílina inkasovala pojedenácté, v pořadí již osmý gólman Severočechů této sezony lovil puk celkem čtyřikrát.







„Po náročném pátečním utkání jsem si přál, abychom se v první třetině rychle dostali do tempa. To se nám povedlo. Konečný výsledek asi nemá cenu nějak zvlášť hodnotit. Jsem hlavně rád kvůli našim divákům. Během dvou dní jich na stadion přišlo dva a půl tisíce. Na takové číslo leckde čekají celou čtvrtinu. My jsme se jim odvděčili v pátek pěkným hokejem a v sobotu spoustou nastřílených branek,“ řekl k víkendovému dění v DD Elektromont aréně spokojený trenér HC Stadion Vrchlabí Václav Baďouček.



Bílina odehraje další druholigové utkání až v sobotu 15. února, kdy od 17.30 hodin hostí Dvůr Králové.



HC Stadion Vrchlabí – HC Draci Bílina 15:0 (5:0, 3:0, 7:0).

Branky a asistence: 4. Bláha (Sýkora), 7. Chalupa (Hozák, Voženílek), 9. Chalupa (Hozák, Kastner), 19. J. Moník (F. Moník, Bendík), 19. Kastner (Chalupa, Hozák), 24. Sýkora, 26. Havránek (F. Moník, J. Moník), 33. F. Moník (Kynčl, Niko), 42. Sýkora (Hozák), 44. Šlaicher (Sýkora, Vašíček), 45. Hozák (Sýkora), 48. Jirků (Hozák, Havránek), 51. Šlaicher (Bláha, Sýkora), 53. Matějček (Dvořák), 59. Dvořák (Jirků).

Rozhodčí: Jaroš – Žídek, Hnát.

Vyloučení: 4:5.

Využití: 2:0.

V oslabení: 1:0.

Diváci: 918.

Vrchlabí: Abraham – Havránek, Niko, Vašíček, J. Moník, Jirků, T. Kynčl, Bendík, Voženílek – Bláha, Matějček, P. Sýkora – F. Moník, Dvořák, F. Jirásek – Hozák, Kastner, Chalupa – R. Šlaicher.

Bílina: Štěpánek (19. – 20. a 45. Kuchař) – Kučera, Brzek, Petržílka, Pokorný, Druxa, Kolíček (A), Vlach – Fábry, Tjurin, Kobes, Mašek, Lomovskij, Šimeček, Urban, Šmejc, Procházka, Dubrovin.