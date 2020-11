Hokejisté Ústí nad Labem se začali ve čtvrtek dopoledne připravovat na rozjezd Chance ligy na ledě v Teplicích. Zimní stadion v krajském městě je totiž bez ledu a nejméně do doby, než bude o startu druhé nejvyšší soutěže jasno, se kvůli vysokým nákladům znovu dělat nebude. Vedení teplické Sportarény nabízí Slovanu nadstandarní podmínky, v případě nutnosti pak i možnost odehrání mistrovských zápasů.

Trénink Ústí v Teplicích | Foto: Deník/František Bílek

"My doteď trénovali převážně na umělé trávě a atletickém oválu fotbalové Army. Jsme velice rádi, že se můžeme konečně po delší pauze vrátit na led", spadl kámen ze srdce kouči Slovanu Miroslavu Machovi. Ten na čtvrtečním tréninku z osobních důvodů chyběl, jednotku tak vedli jeho asistenti Jaroslav Roubík a Jiří Merta. "Co mám zprávy od Jardy Roubíka tak kluci jsou z návratu na led nadšení, hrozně se na to těšili," líčil hlavní kouč, jehož absence nebyla žádnou výraznou překážkou. "Zatím neděláme nic extra, tento i příští týden je to spíše o tom se dostat zpět do kondice. Děláme nějaké situace jeden na jednoho, dva na dva, aby se do toho kluci zase dostali," dodal s tím, že herní situace jako přesilovky a podobně bude tým nacvičovat až v době, kdy bude jasný datum restartu soutěže.