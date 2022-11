FOTO, VIDEO: Mladé české hokejistky vybojovaly první výhru. Finsko porazily 4:3

První duel Turnaje tří zemí hokejistek do 18 let, který hostí Teplice, přinesl výhru českého týmu nad Finskem. Lvice už ve 2. minutě prohrávaly 0:2, skóre ale ještě v první periodě dorovnaly a poté souboj otočily ve svůj prospěch. Výhru 4:3 sledovaly na teplickém zimáku tři stovky fanoušků. Turnaj se bude hrát na Stínadlech až do neděle.

Atmosféra na utkání ČR - Finsko v Teplicích | Video: Deník/František Bílek