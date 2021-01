Krušnohorci ale měli hodně namále. Remízu 1:1 v normální hrací době totiž vystřelil 39 vteřin před koncem Tomáš Pospíšil. Rozhodčí branku ještě zkoumali, nicméně uznali. Pak už Severočechům stačilo jen čtyřicet vteřin z nařízeného prodloužení a bonusový druhý bod zajistil domácím Richard Jarůšek.

"Bylo to vyrovnané utkání, kdy jsme sahali po třech bodech, ale bohužel máme jen jeden. Každý bod se počítá, nechci říct, že je to škoda, ale spíš problém, že nemáme všechny tři. Hra od nás nebyla špatná, ve druhé třetině jsme si vypracovali šance. Chtěli jsme výsledek ubránit, ale to se nám nepovedlo," viděl olomoucký kouč Zdeněk Moták.

"V první řadě jsme spokojení se ziskem dvou bodů. Získali jsme body proti houževnatému soupeřovi, ale výkon nebyl od nás ideální a to hlavně v prvních dvou třetinách. Sice jsme šance měli, ale soupeře jsme zbytečně pouštěli do přečíslení a málo jsme se prosazovali vpředu. Chyběla mi tam agresivita směrem dopředu, vyhrávání osobních soubojů a více se tlačit do branky. Na konci jsme měli více štěstí," zhodnotil střetnutí domácí Vladimír Országh.

Litvínov - Olomouc 2:1 PP (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 60. Pospíšil, 61. Jarůšek (P. Zdráhal, Ščotka) – 38. Nahodil (T. Černý).

HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich (A), Demel, Cibulskis – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, Žejdl, Válek – Látal, Helt, Zygmunt.

HC Olomouc: Konrád (Lukáš) – Švrček, T. Černý, Valenta, Škůrek, Ondrušek (A), A. Rutar, Vyrůbalík (C) – J. Káňa, J. Knotek (A), Bambula – Burian, Ostřížek, V. Tomeček – Olesz, Mácha, Kucsera – Kolouch, Nahodil, Gřeš.