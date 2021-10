Glosa Františka Bílka: Za nervozitu diváků i hráčů často může netransparentnost

Je to už taková klasika – kontroverzní verdikt sudího, pískající diváci (to v tom lepším případě, mnohdy obecenstvo sáhne k vulgaritám), často i nějaké ty odpadky na ledě, na trávníku. Mnohdy zbytečně. Problém by řešila transparentnost, která je například v NHL, kde rozhodčí svůj výrok na mikrofon komentuje.

Litvínov - Brno | Foto: Deník/František Bílek

Pořád platí, že většina diváků přímo na stadionu má špatný přehled o tom, co se při hře děje. Mnohdy i jasné situace negují, dožadují se opačného posouzení. Nervozita pak stoupá, a to nejen mezi fanoušky, ale i mezi hráči. Těm alespoň arbitři zápasů můžou své rozhodnutí tlumočit, ale co divák? Ten u televize je ve výhodě, vše má jako na podnosu. A ještě k tomu s výkladem komentátora či experta ve studiu. Určitě by transparentnost pomohla přímo na stadionu. Jeden příklad za všechny - páteční zápas hokejové ligy mezi Litvínovem a Brnem. Kometa díky Malletovi srovnala na 2:2, gól byl ale uznán až po druhém přezkoumání videa. Dodnes však nikdo mimo samotné aktéry střetnutí neví, jestli rozhodčí Kika se Sýkorou zkoumali Malletovo postavení v brankovišti, nebo kopnutí do puku bruslí. Přitom by stačilo, kdyby sudí hledišti na mikrofon sdělili, proč se rozhodli tak a tak, v ideálním případě by pak na obrazovce přímo na stadionu byl inkriminovaný záběr puštěný. Určitě by ubylo nejen vulgarit, ale také nervozity v hledišti i na hřišti.