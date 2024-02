/ROZHOVOR/ V prvním semifinálovém utkání Krajské ligy vyhráli bílinští Draci v Lounech 8:3, v sérii hrané na dva vítězné duely se tak ujali vedení. Třemi asistencemi k úspěchu třetího týmu základní části přispěl zkušený útočník Petr Mašek.

Hokejista Bíliny Petr Mašek | Foto: Deník/František Bílek

V základní části jste skončili třetí. Jaká byla?

Byly tam výkyvy našich výkonů. Vše se odvíjelo od toho, jak jsme se sešli. Kluci chodí do práce, nemůžou být na všech zápasech. Ale nějak jsme to zvládli. Hlavně jsme byli rádi, že jsme udrželi třetí místo. Vyhnuli jsme se suverénní Kadani, tu chceme až ve finále. (úsměv)

Po výhře v Lounech do něj máte slušně nakročeno.

My jsme si chtěli připsat první výhru už venku. Na těch, kteří hráli play off poprvé, byla znát nervozita. Já byl v klidu, už jsem to zažil. Ale hned jsme dostali gól, naštěstí jsme to v první třetině otočili a v té druhé jsme zápas rozhodli.

Čím jste Slovan převýšili?

Proměňováním šancí. Jim tam sice padly dva rychlé góly, ale pak nás podržel gólman Pokuta a branky jsme dávali my. Přehráli jsme ho i kombinačně, dokonce tam byly kombinace do prázdné branky.

Ke konci se ale zápas zvrhl a celkem se to mydlilo.

Louny neměly co ztratit, šly do nás. Asi aby nám daly vědět, že jedna výhra nic neznamená. My se ale nebojíme!

V sobotu od pěti budete hrát doma. Ukončíte už sérii?

Rádi bychom! Doma je to ale o něčem jiném, hlavně se zase začíná za stavu 0:0, takže do nás opět půjdou. Ale myslím, že to finále urveme.

Ve finále by vás pravděpodobně čekala Kadaň, která porazila ve druhém semifinále na úvod doma Klášterec.

Byla by to pro nás výzva. Oni vyhráli snad 21 zápasů v řadě, jsou našlapaní. Ale my minulý rok s druhou Bílinou také byli a pak jsme klopýtli. Myslím si, že se s Kadaní bude dát hrát.

Budete se v sobotu spoléhat na fanoušky?

Určitě. Tuhle sezonu sice chodili v menším počtu, ale pro tento oddíl je to po znovuzrození první play off, tak věřím, že na play off přijdou a kulisa bude dobrá.