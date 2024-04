Malí hokejisté Teplic se v Chomutově setkali s Jaromírem Jágrem, legendárním útočníkem, který byl tváří turnaje Puky pomáhají. Nejen je, ale i další budoucí naděje českého hokeje překvapil v převleku lvíčka. Z kabiny chrudimského týmu odcházel s nevšedním zážitkem.

Jaromír Jágr v kabině HC Teplice | Video: se svolením HC Teplice

Dvoudenní turnaj byl v Chomutově vyvrcholením stejnojmenné kampaně společnosti Kaufland. Ta v loňském roce rozdělila podporu v hodnotě 10 milionů korun mezi celkem 88 týmů mladých hokejistů z celé České republiky. Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, kterým hlasy zákazníků v rámci kampaně zajistily první místo v jejich regionu a kvalifikační vstupenku na tento turnaj.

Teplice ve svém regionu hlasování vyhrály, na ledě se ale do boje o medaile neprobojovaly. Přesto si jejich zástupci víkendové setkání se svými stejně starými kamarády (ročníky 2015 a mladší) náležitě užili.

Do kabiny mezi ně zavítal Jaromír Jágr, se kterým se následně vyfotili. „Byla to paráda, byl úžasný," rozplývala se teplická hokejistka Nina. „Děti byly nadšené. Pan Jágr se k nim choval parádně," potvrdil trenér HC Teplice Jiří Procházka.

HC Teplice v ChomutověZdroj: Deník/František Bílek

Jedna z největších legend historie českého hokeje, kterou nyní čeká v dresu Kladna extraligová baráž proti Vsetínu, se v Chomutově pohyboval jako maskot, na sobě měl převlek lvíčka. Poctivě obešel všechny kabiny malých hokejistů. V té chrudimské si musel vyslechnout, že už je starý. „Mám rád, když jsou děti pravdomluvné, to se mi na nich líbí, nejsou falešné. Ale podle mě to dělal ten kostým," řehtal se pak na plné kolo. „V minulosti jsem už byl převlečený za Santa Clause. Člověk se nesmí brát moc vážně," dodal.

Třetí příčku ze všech zúčastněných týmů obsadil SK Sršni Kutná Hora, stříbrná pozice patří HK Lev Slaný a na prvním místě se umístili domácí Piráti Chomutov.

„Určitě bych chtěl poděkovat všem, kdo se účastnili turnaje Puky pomáhají, protože to byla jedna z nejlepších akcí za poslední roky. Zkombinovat hokejový turnaj s vědomostní a dovednostní soutěží kvituji jako perfektní věc. To se na jiných turnajích vůbec nevidí, a tak bylo skvělé si vyzkoušet i jiné disciplíny než hokej. Samozřejmě nám gratuluji k výhře. Všechny týmy byly kvalitní, takže je to pro nás velké vítězství,“ komentoval akci Michal Žižka, trenér Pirátů Chomutov.

„Pro děti je fajn, že si mohou vyzkoušet dvoudenní turnaj na tak parádní úrovni a velice oceňuji, že se do výsledků započítávali i dovednosti z dalších disciplín na ledě i mimo něj. Když pak vidím, jak malí hokejisti mají ze soutěže radost, jsem rád, že jsem je na turnaj Puky pomáhají mohl přijít podpořit,“ řekl ještě Jaromír Jágr.

Mladé hokejisty doprovodili na akci také jejich trenéři a rodiče, kteří se na turnaji mohli zúčastnit přednášky hokejového trenéra Jana Kregla na téma dlouhodobého rozvoje mladých sportovců a workshopů zaměřených na témata související s všestranným rozvojem a přípravou mladých sportovců. Hosty byli například mentální kouč Marián Jelínek, kondiční trenérka české hokejové reprezentace Hana Bubníková a také trenér Slavomír Lener z Olympijského výboru ČR.