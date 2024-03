Erupce lidských emocí se v úterý rozhostila na litvínovském zimním stadionu nebývalým způsobem. Zatímco domácí fanoušci zažívali po devíti letech euforické stavy vyvolané postupem do semifinále nejvyšší hokejové soutěže, brněnští příznivci měli oči pro pláč. Kometa v Litvínově zhasla 1:4, o medaile si nezahraje popáté v řadě. Podívejte se, jak se na severu Čech juchalo na ledě i v hledišti.

V Litvínově se slavil postup do semifinále | Video: Deník/František Bílek

Tři, dva, jedna, konéééééc! Brankář Vervy Matej Tomek zvedl vítězoslavně ruce nad hlavu, udělal piruetu na jedné noze a pak už jen čekal, až ho zasype hrozen spoluhráčů. Litvínovští fanoušci se objímali, plácali si rukou na znamení triumfu a vyvolávali své hrdiny.

Z balkónu přiletěl na led transparent s nápisem „Každá Kometa jednou zhasne", na dalších pár minut dělal kulisu černo-žlutému křepčení přímo v jeho epicentru. Ne, tohle nebyl v hlavním městě severočeského hokeje všední večer, přestože vyprodáno bylo v této sezoně už poněkolikáté. Fandové „chezy" si naplno užívali čirou radost z úspěchu, po hubených sezonách u dna měla tuze sladkou příchuť.

Největším hrdinou kotle byl tentokrát nejlepší střelec Petr Koblasa, který v šestém čtvrtfinále poslal do sítě brněnského gólmana Dominika Furcha tři pro Kometu nestravitelné klobásy. Pod kotlem poděkoval šipkou, dav „ropáků" byl v tranzu. „Dostal jsem tři parádní nahrávky, třikrát jsem do puku plácl a naštěstí jsem všechny tři rány parádně trefil. První hattrick sezony a ještě v takovém zápase, načasoval jsem to nejlíp, jak to šlo," vykládal šťastný střelec novinářům, když po vydatných oslavách slezl z ledové plochy.

To ale nebyl konec. Litvínovští fandové si své miláčky ještě přivolali z kabiny. „Pojďte mezi nás!" skandovali prosebně, mezitím jejich chorály řídil z ledu Bláža, legendární postava stařičkého zimáku, maskot a šéf v jednom těle. Stále zaplněná jižní tribuna se po pár minutách dočkala; Tomek, bratři Kašovi, Kirk a další strůjci postupu jí přišli s unaveným úsměvem na rtech poděkovat znovu.

Koblasa, po jehož hattricku se ze strmých tribun snášely k ledu kšiltovky, se nad přízní fanoušků rozplýval. „V kabině byla parádní atmosféra, na tribunách taky. Víc lidí už se sem nevejde, i příště to bude žít ve městě i na stadionu. Fanoušci byli parádní a doufám, že si s nimi užijeme i další sérii."

Verva si na příštího soupeře věří, i když zatím neví, kdo jím bude. Pokud do semifinále postoupí Třinec, utká se s Pardubicemi, pokud se zrodí překvapení a dál půjdou České Budějovice, soupeřem Severočechů bude Sparta. „Těžko mezi takovými týmy vybírat, je to kvalita. Oba jsou giganti. Celou sezonu jsme měli dobrou, nevidím jediný důvod, proč bychom si neměli věřit, ať chytneme kohokoli!" poslal Koblasa semifinálovému soupeři jasný vzkaz.

Oslavy postupu nekončily na Zimním stadionu Ivana Hlinky. Před ním a v přilehlých hospůdkách bylo veselo až do noci, přestože druhý den musela většina fandů vstávat do práce. Litvínov žije v módu play off, podobná euforie byla ve městě naposledy před devíti lety, kdy „chemici" dobyli svůj historický mistrovský titul.