Mladí bílinští Draci oslavili vítězství v Poháru předsedy KVV Ústeckého hokeje, medaile jim předával svazový sekretář a bývalý brankář Litvínova Viktor Lukeš. „Hráli jsme pod hlavičkou Chomutova B, protože máme spolupráci s Piráty. Ale až na dva kluky byli všichni bílinští," těší prezidenta HC Draci Bílina Miroslava Sichrovského.

Předávání medailí v Bílině | Video: Miroslav Slačík

Po dlouhodobé soutěži se o pohár hrálo od ledna do půlky března systémem každý s každým. Mladší žáci, tedy ročníky 2011 a 2012 se Bílině vydařily, v konkurenci dalších krajských oddílů byli Draci nejlepší. „Jsme malý klub, ale čas od času se nám povede vychovat hráče či hráčky, kteří září i v dospělých kategoriích. Nyní je našim nejúspěšnějším reprezentantem Petr Chlán, který obléká dres Vítkovic. Dáda Pejšová byla nejlepší obránkyní loňského mistrovství světa žen a i nyní bojuje v dresu české reprezentace o co nejlepší umístění, na šampionátu je i brankářka Kateřina Zechovská," chlubí se po právu Sichrovský.

Bílinští své síly spojily s Chomutovem, což má své nesporné výhody. „Ohráváme Pirátům hráče, naopak naši nejlepší si můžou zahrát za ně zápasy, ve kterých bychom jen jako Draci nebyli konkurenceschopní. Taková spolupráce má pak přínos pro oba kluby," je klubový šéf spokojený.

Béčko Chomutova v kategorii mladších žáků, které dosáhlo na zlaté medaile ve zmiňované pohárové soutěži, považuje za bílinské. Ve stejném duchu mluví i viceprezident Miroslav Slačík. „Nemáme velkou základu, kluků máme málo. Proto přišlo to spojení. Na druhou stranu ale můžeme říct, že se nám daří dobře trénovat. Do kluků během tréninku dostaneme víc, protože na ně máme víc času, když jich není mnoho. Je to zkrátka víc jako individuální trénink. Tréninky jsou čtyřikrát v týdnu, máme dobré časy."

V Bílině se snaží nejlepší hráče udržet až do dorosteneckého věku, Sichrovský i Slačík jsou proti odchodům hráčů v žákovských kategoriích. „Šikovní kluci u nás rychleji dozrávají, protože dostávají hodně prostoru, mají tu roli lídra. Například v Litvínově by byli jen jedním z mnoha, což by pro jejich růst nebylo nejlepší. Za nás je ideální, když jde hráč do lepšího klubu nejdříve v 9. třídě," říká Sichrovský. „Když pak jinde neuspějí, s otevřenou náručí je přivítáme zpět," dodává.

Ze zmiňované kategorie mladších žáků nejvíc zaujali brankář Radim Paul, Oliver Slačík nebo Martin Lipták. Pod vedením trenérů Vladimíra Jindry a Jana Jindry se ale uplatnili i další. „Byly to týmové výkony, bylo by nespravedlivé někoho vyzdvihovat, i když ti zmiňovaní hráči jezdili na různé výběrové zápasy," uznává Slačík.

Zajímavostí týmu je hokejista Lucas Herink, který má české rodiče, ale hokej hrál v Austrálii. „Když tam covid znemožnil sportovat, tak se rodina vrátila domů do Bíliny, ale kluk mohl hrát hokej. Obdivuhodné. U nás patří rozhodně k těm lepším," smeká Slačík.

I v příští sezoně by tento bílinský tým měl podávat dobré výkony, příliš se totiž nezmění. „Jen tři kluci se posunou výše. Doplníme celek mladšími, se kterými zase budeme pracovat na jejich zlepšení. Rádi bychom spolupracovali s Teplicemi, nějaká jednání probíhají. Myslím si, že pro kluky bude lepší pendlovat mezi Teplicemi a Bílinou než mezi Bílinou a Chomutovem; spolupráce by mohla mít spoustu výhod," uzavírá Sichrovský, který ještě zmiňuje silnou podporu města Bílina. „Bez něho bychom vůbec nemohli hokej u nás hrát. Je to náš hlavní partner, na něm to stojí a padá. Moc mu děkujeme, jak se k podpoře hokejové mládeže staví."